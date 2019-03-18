فريق سيدات طائرة الأهلي يفوز على "يو اس اف ايه" البوركيني في بطولة أفريقيا

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ثان انتصار له بالبطولة الأفريقية، حيث فاز على يو اس اف ايه البوركيني بثلاثة أشواط نظيفة.



أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي ضمن منافسات اليوم الثالث بالمجموعة الأولى بالبطولة، واستطاع الأهلي التغلب بسهولة على الفريق البوركيني فقد فاز بإجمالي أشواط 25-12 و25-14 و25- 12.



ويعتبر هذا ثاني انتصار للأهلي، حيث كان فاز أمس الأحد على كانون الكونغولى 3-0 في المباراة الافتتاحية بالبطولة.



وسيحصل الأهلي على راحة غدًا الثلاثاء من المباريات على أن يستأنف مبارياته بعد غد الأربعاء بمواجهة الجمارك النيجيري بالجولة الأخيرة بالبطولة.