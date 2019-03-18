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الإثنين 18/مارس/2019 - 09:03 م

كولومبيا: عبور حوالي ألف عسكري فنزويلي الحدود المشتركة منذ الشهر الماضي

كولومبيا: عبور
أ ش أ
dostor.org/2557702


أعلنت السلطات الكولومبية، عبور حوالي ألف شخص من قوات الأمن الفنزويلية إليها منذ الشهر الماضي.
وأوضحت السلطات الكولومبية، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن العابرين الذين انشقوا عن حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سلموا أسلحتهم وزيهم العسكري عند وصولهم إلى أراضيها.
وأضافت الشبكة أن وزارة الخارجية الكولومبية أصدرت اليوم بيانات جديدة حول أعدادهم من قوات الجيش والشرطة الفنزويلية إليها، منذ محاولة رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان جوايدو إدخال المساعدات الأمريكية الإنسانية إلى بلاده في أواخر فبراير الماضي.
وكانت هذه المحاولة قد فشلت بسبب منع القوات الفنزويلية للشاحنات القادمة من كولومبيا عبور أراضيها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، والعديد من الدول الغربية الأخرى، قد أعلنت دعمها لخوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والذي احتج بالدستور في يناير لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

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