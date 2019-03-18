طبيب الإسماعيلي: إصابة حارس المرمى محمد مجدي.. وبرنامج تأهيلي مكثف للرباعي المصاب

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250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
رياضة
الإثنين 18/مارس/2019 - 09:02 م
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انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح
انطلقت قبل قليل، فعاليات الندوة التثقيفية عن التعديلات الدستورية تحت عنوان "نعم مصر" التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح، بهدف التوعية والمشاركة في الحياة السياسية من أجل بناء الوطن، بحضور محمود رجب ...
بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان
افتتحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، معرض "ديارنا" لمنتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والذى تنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع محافظة أسوان بحديقة ...
"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية
أجرت إدارة استطلاعات الرأي والمتابعة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة، اليوم، من خلال القافلة المائية المقامة بإحدى قرى أبيس، بوسط الإسكندرية، بعنوان"المرتقي ...