السفير المصري بنيوزيلندا يفجر مفاجأة عن حادث المسجدين:"الشرطة لا تحمل سلاح"

قال طارق الوسيمي، السفير المصري بنيوزيلندا، إنه حدث لبسًا في أعداد المصابين المصريين في حادث الهجوم على المسجدين، موضحًا أن ما تم تداوله أن هناك 11 مصابًا ولكن الحقيقة أنهم مصابين اثنين فقط، وتم علاجهما وخرجا من المستشفى.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك 4 شهداء مصريين ارتقوا في هذا الحادث، وسيعود جثمان شخص واحد منهم فقط، وستتحمل الحكومة النيوزيلندية تكلفة نقله.

وتابع أن نيوزيلندا تشهد منذ وقوع هذا الحادث حالة ارتباك أمني وارتباك في المشاعر العامة وفي كل شيء، مشيرًا إلى أن هذا الحادث هو أول عمل إرهابي تشهده نيوزيلندا منذ تأسيسها.

واستكمل أن سبب تأخر الشرطة في الوصل لمكان الحادث، والتعامل مع الإرهابي، هو أن الشرطة النيوزيلندية لا تحمل سلاح، واضطروا إلى طلب إمدادا بالسلاح من القيادات، وتم الدفع بقوات خاصة للتعامل مع الإرهابي.

وواصل أن الوضع الأم للشرطة المدنية في نيوزيلندا أنها لا تحمل سلاح، وتفاجأت بهذا الحادث الإرهابي، خاصة وأن الشعب النيوزيلندي مسالم.