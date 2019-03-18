محافظ الدقهلية لأمهات الشهداء: "قدمتم لمصر أغلى ما تملكون"

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء اليوم، حفل تكريم أسر الشهداء في يوم الشهيد، حيث تم تكريم 48 من أسر الشهداء 29 منها شهداء القوات المسلحة و15 أسرة شهيد شرطة و14 من أسر الشهداء المدنيين.



وقدم شاروبيم الشكر لهم على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريون في أمن وسلام واستقرار قائلا لأمهات الشهداء: "ضحيتم بأغلى ما تملكون أبنائكم وآبائكم وأخواتكم قدمتموهم هدية للوطن".



شهد الاحتفال المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم أحمد وهبة رئيس جمعية المحاربين القدماء بالدقهلية.