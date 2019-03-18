الخارجية الأسبانية تؤكد تقديرها لدور السودان في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين

أكد مدير عام إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية الإسبانية السفير رايموندو روبيرتو، تقديره للدور الذي يلعبه السودان في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، عن طريق مبادرات السلام في كل من دولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

والتقى المسئول الاسباني اليوم الاثنين بالخرطوم مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل، بحضور السفير الإسباني لدى السودان ألبرتو أوتيلاي.

وأشاد روبيرتو بالتحسن الذي يشهده السودان في مجال حقوق الإنسان، معربا عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب.

ونقل روبرتو شكر الحكومة الأسبانية على موقف السودان الداعم لها في قضية كتالونيا، مؤكدا أن الاستفتاء الذي تم لم يكن قانونيًا أو شرعيا تحت الدستور الأسباني، وأن القائمين عليه ستتم محاكمتهم وفقًا للقانون الأسباني.

من جانبه، رحب وزير الدولة السوداني بالمسئول الأسباني، معربا عن تقديره للتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.