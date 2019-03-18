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الإثنين 18/مارس/2019 - 08:49 م

الباز: كل إنجاز يتحقق في مصر يسبب قلقًا عند خصومها وأعدائها (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2557680

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن كل إنجاز يتحقق في مصر يسبب قلقًا عند خصومها وأعدائها، مشيرًا إلى أن الدولة نظمت ملتقى الشباب العربي والإفريقي، وهذا شيء مشرف يفخر به المصريين، إلا أن الجماعة الإرهابية تحاول التقليل منه عبر إعلامها.

وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "كل اللي بيعادوا البلد دي ومش عاوزين استقاراها هاممهم أن مصر تفضل في النقطة السواد ومربع صفر، لأن كل خطوة البلد بتعملها بتزعجمهم أكتر وأكتر"، لافتا إلى أن الإخوان سخروا من قناة السويس الجديدة والمدن الجديدة ومشروعات الطرق وكل شيء.

وواصل: "رهان الإخوان الأساسي أن البلد دي تفضل في مشاكل، عشان يقدروا يهيئوا للناس أن الدولة تعاني من أزمات طول الوقت، وأن الحكومة مضطربة والشعب يائس".

وتحدث "الباز"، عن ريس ديفيز، حقوقي وباحث أمريكي وكاتب في الجارديان، ومقاله بعنوان "لماذا تصمت بريطانيا على إعدامات مصر؟".

وقال: "ريس موريس ضيف دائم على اجتماعات جمعية حقوقية اسمها المنظمة العربية لحقوق الانسان في لندن، وهذه المنظمة تدعي أنها فرع من المنظمة اللي هنا في القاهرة، وعندما بحثنا، وجدنا أن هذه المنظمة الموجودة في لندن ليس لها علاقة بالجمعية الموجودة في مصر وأن ههذ المنظمة مجرد كيان تسيطر عليه الاخوان".

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