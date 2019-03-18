تشكيل لجنة لفحص إقامة مشروع على أملاك الدولة بقرية "الهمة" بكفر الشيخ

التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بعدد من مواطني قرية الهمة التابعة لمركز بيلا، حول استغلال قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات نفع عام، وإنارة طريق القرية.



وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة من أملاك الدولة والمساحة بفحص المساحة المشار إليها، كما كلف رئيس مركز ومدينة بيلا، برفع مستوى الإنارة بالقرية فورًا والعرض باكر، لافتًا إلى أنه يتم رفع مستوى المرافق والخدمات بالقرى والمدن بهدف تحقيق رضا المواطنين.

