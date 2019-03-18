ميدو يسب أحد مشجعي الوحدة السعودي بلفظ خارج عبر "تويتر"

سبّ أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، أحد المشجعين لانتقاده أسلوبه في التدريب عبر "تويتر".

وكان ميدو، قد نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، ليغرد متابع له، بأنه عليه التوجه للتحليل وترك التدريب، ليسبه ميدو، بلفظ خارج.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يسب فيها ميدو، بعض المتابعين عبر تويتر، وسبق له أن قام بالأمر عدة مرات قبل أن يعتذر.

يذكر أن ميدو، تولى تدريب فريق الوحدة السعودي، منذ يناير الماضي وقاد الفريق للوصول إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين.



