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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:59 م

القصة الكاملة.. كيف استردت الإفتاء حسابها عبر "إنستجرام"؟

الدكتور إبراهيم نجم
الدكتور إبراهيم نجم
أميرة العناني
dostor.org/2557664

- مستشار المفتى: الإفتاء تواجه التنظيمات.. والجماعات المتطرفة تستهدف السوشيال ميديا لاستقطاب الشباب
- مسئول صفحة الإفتاء: نتعرض لهجمة من قبل لجان إلكترونية إخوانية

استردت دار الإفتاء المصرية حسابها المسروق عبر موقع "إنستجرام"، بعد تنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الدار حزمة من الإجراءات العاجلة لتأمين حسابتها.
وكشف مصدر، عن جنسية سارق حساب دار الإفتاء على موقع "إنستجرام "، والذي تبين أنه تركي الجنسية، ويأتي ذلك ضمن الهجمة الشرسة التى تتعرض لها دار الإفتاء من الجماعات المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.


كانت دار الإفتاء المصرية أعلنت سرقة حساب "إنستجرام" الخاص، وتبين تغير اسم الحساب تغير إلى felony qenzy، وبالبحث على إنستجرام بنفس الاسم اتضح أنه مرتبط بالعديد من الحسابات التركية، واستردت الإفتاء حسابها مرة أخرى وأعادت النشر عليه.


وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، "دار الإفتاء المصرية تلقي عناية واهتمام بالمنصات الإعلامية، وخاصة السوشيال ميديا التي شهدت تطورا ملحوظًأ؛ وذلك لأنها تحظي باهتمام وإشراف المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية".

وأضاف نجم لـ" الدستور"، أن رسائل الدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواجهة المتطرفين والمتشددين من أعضاء التنظيمات الإرهابية حيث كانت الدار من أولى المؤسسات التى انتبهت إلي أن الجماعات المتشددة تستهدف السوشيال ميديا في استقطاب أكبر عدد من الشباب واستدراجهم نحو التطرف.
وأشار مستشار المفتي إلى أن دار الإفتاء واجهت من خلال منصتها تنظيم داعش وكافة أفكار الجماعات المتطرفة وعملت على كشف أكاذيبهم وفضح مخططاتهم أمام العالم، لافتا إلى أن التنظيمات الاخرى التي تعمل بكثافة ولديها القدرة على اختراق مواقع السوشيال ميديا نظرًا لسرعتها فى محاولات التجنيد والاستقطاب لعدد من الفئات العمرية التي تتواجد بكثره عبر هذه الوسائل.

القصة الكاملة.. كيف

من ناحيته، أوضح أحمد رجب، مساعد مستشار مفتى الجمهورية والمسئول عن صفحات دار الإفتاء عبر السوشيال ميديا، أن دار الإفتاء أنشئت أولى حساباتها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير فيس بوك فى 2009،حيث وصل عدد المستخدمين حتى الآن لنحو 7.5 مليون متابع حتى لآن، لافتًأ أن الصفحات تعرضت لهجمة من قبل اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، وذلك بعد عدة تدوينات نشرتها الدار عن الجماعة الإرهابية.
وأضاف أن الدار تفاعلت مع الجمهور من خلال منصاتها الإعلامية، وقدمت من خلال عدة سنوات العديد من الخدمات مثل البث المباشر، وفيديوهات الموشن جرافيك مترجم إلى لغة الإشارة مؤخرا، والأدعية والأذكار والفتاوى والإعلان عن أهلة الشهور العربية، وانفوجراف للبيانات الخاصة بالعمليات الارهابية، حملات للتصدى لبعض الأفكار التى تهدم المجتمع، وكتيبات مصغرة لمعالجة بعض لأفكار وتصحيح المفاهيم.

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