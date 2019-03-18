رئيس وزراء كندا يعين "مشرعة" في منصب رئيس مجلس الخزانة

عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، المشرعة جويس موراي، رئيسًا لمجلس الخزانة، بعد استقالة جين فيلبوت، من المنصب في الرابع من الشهر الجاري.



وأوضحت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن هذا التغيير المفاجئ يعد الثالث الذي يجريه تورودو خلال ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن هذا المنصب الحكومي الفدرالي يعد الأول بالنسبة لموراي (التي تبلغ من العمر 64 عامًا)، والتي كانت تشغل سابقًا منصب وزيرة في حكومة مقاطعة (كولومبيا البريطانية) الكندية.



وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة للأزمة التي تسببت فيها رئيسة مجلس الخزانة السابقة، فيلبوت، عند استقالتها من منصبها احتجاجًا على الآلية التي كانت تتعامل بها الحكومة في قضية فساد متورط فيها شركة مقاولات كبرى في البلاد، فيما نفى ترودو في وقت سابق الشهر الجاري التدخل من جانبه أو من جانب مسئوليه في هذه القضية.