"الوزراء": هتافات أهالي أسوان للرئيس والحكومة تعكس اهتمام الدولة بالصعيد (فيديو)

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن هتافات أهالي "دراو" في أسوان، للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تعكس مدى اهتمام الدولة والحكومة بتحقيق التنمية في الصعيد.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الدولة مهتمة بصعيد مصر، وجميع المحافظات تشهد حركة تنمية، وتكلفة محور "دراو" بصعيد مصر تبلغ مليار و650 مليون جنيه.

وأكد "يونس"، أن أهالي الصعيد شاعرين باهتمام الدولة بيهم، لافتًا إلى أن جامعة مدينة أسوان الجديدة بوابة لجميع طلاب أفريقيا وتحقق التكامل العربي الأفريقي.