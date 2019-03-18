الباز: هذا المشهد خير ختام لملتقى الشباب العربي والإفريقي (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو يرصد قيام أحد المواطنين في أسوان بتقبيل يرد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، قائلا: "المواطن شايف الرئيس قدامه وبيبوس إيده، فشد الرئيس ايده بسرعة، وقبّل نفس المنطقة التي قبلها المواطن، ودي حركة ميعملهاش إلا واحد فاهم وابن بلد، وشارب من عادات وتقاليد هذه البلد".

وتابع: "هذا المشهد خير ختام لملتقى الشباب العربي الإفريقي في أسوان".