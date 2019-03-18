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الإثنين 18/مارس/2019 - 08:33 م

بلاغ ضد نائب رئيس هيئة السكة الحديد المُقال لإهداره المال العام

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
dostor.org/2557647

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة الأموال العامة العليا، ضد مصطى سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد المُقال، لاستيلائه وإهداره للمال العام.

وقال صبري في بلاغه، قرار صائب أصدره الفريق كامل الوزير وزير النقل بإقالة مصطفي سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية، بسبب مخالفات مالية عديدة تمثلت في حصوله على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل لنحو 62 ألف جنية شهريًا، بالإضافة لعدد من كبار مساعدي النائب والشخصيات بالهيئة ونشر أنه تم تقديم شكوى لوزير النقل بخصوص هذه المخالفات، وبناء عليه أمر المهندس كامل الوزير، نائب وزير النقل، بإقالته.

وأضاف صبري، أنه أمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ضد المبلغ ضده لارتكابه جريمة إهدار والاستيلاء على المال العام دون وجه حق وتمكين بعض مساعديه من الربح والاستيلاء على المال العام وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

يشار إلى أنه قد وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة سيدى جابر بالإسكندرية قادما من القاهرة بعدما استقل من محطة مصر قطار رقم 905، حيث تفقد حالة القطار واستمع لشكاوى الركاب ووعدهم بتحسن الخدمة.

وأمر وزير النقل رئيس هيئة السكة الحديد بإقالة مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية.

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