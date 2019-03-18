محمد عبد الحافظ ناصف: صبري موسى يشكل خصوصية متفردة

قال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مدير المركز القومي لثقافة الطفل، إن الكاتب الراحل صبري موسى كاتبا متفردا، استطاع من خلال كتاباته أن يشكل خصوصية متفردة مختلفة عن غيره من أبناء جيله.



وأوضح "ناصف" خلال أمسية النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التى بدأت منذ قليل بمناسبة ذكرى ميلاده، أن بداية تعرفه على صبري موسى كان من خلال مشاهدته لفيلم "الشيماء" و"البوسطجي" خلال طفولته، وهى الأفلام التى كتب لها صبري موسى السيناريو والحوار، ومن هنا بدأت رحلة البحث عنه حتى تعرف إليه وتوطدت علاقتهما حتى رحيل الأديب صبري موسى.