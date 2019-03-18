الفرقة القومية للمسرح تتألق بثقافة بأسيوط

فى إطار العروض المسرحية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط، استمرت فعاليات عروض الفرقة القومية للمسرح لثقافة أسيوط للنص المسرحي "مين اللي طفا النور"، حيث شهد قصر ثقافة أسيوط حضور جماهيري كبير وبحضور لجنة المشاهدة مهندس الديكور محمود جمال، والناقد هشام إبراهيم، والناقد محمود حامد، ومدير عام فرع ثقافة أسيوط، العرض من تأليف صلاح متولي، إخراج مجدي عبيد، وذلك على المسرح الشتوي.



تدور أحداث المسرحية حول كوميديا اجتماعية ساخرة لأحلام وطموحات الشباب وأهدافهم فى الحياة وأن كل شخص يختلف فى طريقة تفكيره وطموحاته وأحلامه.



والمادة الفيلمية إهداء من الفنان رامي غيط، ديكور وملابس ناصر عبد الحفيظ، إضاءة مايكل يعقوب، جرافيك حازم هيكل، موسيقى رضا فاضل، المخرج المنفذ عبدالله حامد، المسرحية بطولة مجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين.