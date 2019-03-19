حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 19 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:

مهنيًا: تحرّك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقودًا، وقم باتفاقيات وارتباطات، وأقدم على استثمارات، وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات.

عاطفيًا: تنمو المشاعر لتصبح متينة ويسعى الشريك إلى إرضائك، وربما تمارس مزاجية معه لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة.

صحيًا: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود، وكثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.



