حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 19 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:

مهنيًا: القمر في العذراء يولد لك طاقة سلبية وبعض التوتر ويتطلب انسحابًا من مكان غير آمن.

عاطفيًا: قدم تنازلًا معينًا في سبيل إظهار نيات حسنة، أما إذا كنت منتظرًا تجاوبًا كبيرا فقد يخيب أملك.

صحيًا: تحاول أن تبتعد عن الضغوط والمواقف التي تسبب لك التوتر والقلق، وعلى الرغم من أنك لا تلتزم بتناول الأطعمة الصحية، إلا أنك تحاول ألا تتناول الأطعمة الدسمة.