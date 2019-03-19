حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 19 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2019، وفيما يخص برج الحمل، قالت:



مهنيًا: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.



عاطفيًا: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة، وتبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم.



صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.

