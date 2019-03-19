حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 19 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا:



مهنيًا: تتلقى مساعدة ثمينة أو تستشير من هو أكثر منك خبرة، فيسدي لك نصيحة مفيدة وتحقق ما تريد أو ربما تشارك في مؤتمر أو نقاش أيضًا.



عاطفيًا: تتخلّى عن بعض أنانيتك وتلغي بعض المشاريع من أجل البقاء إلى جانب الشريك، ولا بدّ من أن يقدّر مواقفك المخلصة وأن يبادلك الحب والاهتمام.



صحيًا: قد تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها، خصص لنفسك قسطًا وافرًا من الراحة الجسدية.





