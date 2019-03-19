حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 19 مارس 2019
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة وإطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.
عاطفيًا: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة، وتبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم.
صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.
الثور
مهنيًا: قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك، وترتاح أكثر إلى الأجواء العائلية أو تنخرط في مشروع منزلي مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية.
عاطفيًا: تقوم والشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيدًا عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة.
صحيًا: ينصحك الفلك بأن تحصن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديد وأن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة.
الجوزاء
مهنيًا: القمر في العذراء يولد لك طاقة سلبية وبعض التوتر ويتطلب انسحابًا من مكان غير آمن.
عاطفيًا: قدم تنازلًا معينًا في سبيل إظهار نيات حسنة، أما إذا كنت منتظرًا تجاوبًا كبيرا فقد يخيب أملك.
صحيًا: تحاول أن تبتعد عن الضغوط والمواقف التي تسبب لك التوتر والقلق، وعلى الرغم من أنك لا تلتزم بتناول الأطعمة الصحية، إلا أنك تحاول ألا تتناول الأطعمة الدسمة.
السرطان
مهنيًا: ترتبك نتيجة مسألة مهنية طارئة، لذا احذر القيام بمشروع جديد لأنك ستواجه الكثير من المشاكل على صعيد الترويج والإعلان والعلاقات العامة.
عاطفيًا: يحملك هذا اليوم إلى علاقة حب حقيقية يمكن أن تدفعك إلى التفكير الجدي في الارتباط والاستقرار وتأسيس عائلة.
صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي، ومتوازن مليء بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم يوميًا ليحافظ على حيويته.
الأسد
مهنيًا: لقاءات وزيارات ويكون هذا اليوم إيجابيًا وواعدًا يعيد فتح صفحة جديدة مليئة بالفرص والنجاح.
عاطفيًا: تكون الأوضاع العاطفية والعائلية والشخصية مميزة وتعيش لحظات لا تُنتسى، ويكون القلب سعيدًا.
صحيًا: نجاحك المهني يعود عليك بالفائدة الصحية وخصوصًا أن التوتر قد غاب عنك هذه الفترة، تابع القيام بنشاطات بدنية حتى لا يصيبك الخمول.
العذراء
مهنيًا: تطرأ أحداث كثيرة تتعاطى معها بنضج ودبلوماسية، الجو العام يوحي بنتائج سريعة، وتسجل تقدمًا مهمًا.
عاطفيًا: تنسجم مع نفسك ومع الشريك، تبدو جذابًا ومغريًا، وتعرف مغازلة كبيرة وأجواء عذبة تدخل الفرحة إلى قلبك.
صحيًا: ينتابك شعور بالتعب والإرهاق سببه ساعات العمل الإضافية بغية الحصول على مدخول يؤمن لك حياة كريمة.
الميزان
مهنيًا: قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها أحد الزملاء، وتسند إليك مسألة حلها، فتتوصل إلى ذلك في وقت قياسي وتلفت الأنظار.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن تجدد وانقلابات في حياتك على الصعيد العاطفي وتتعزّز العلاقات وتبدو سعيدًا برفقة من تحبّ.
صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.
العقرب
مهنيًا: وظف جميع طاقاتك لتقوية المعنويات والأسس والمصالح المهنية، إنه يوم جيد لإقامة الاتصالات والسفر والتوقيع.
عاطفيًا: يفرحك الشريك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.
صحيًا: تتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة.
القوس
مهنيًا: تحرّك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقودًا، وقم باتفاقيات وارتباطات، وأقدم على استثمارات، وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات.
عاطفيًا: تنمو المشاعر لتصبح متينة ويسعى الشريك إلى إرضائك، وربما تمارس مزاجية معه لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة.
صحيًا: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود، وكثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.
الجدي
مهنيًا: القمر في برج العذراء يتحدث عن زيارة ومهمة أو عن سفر أو عن موعد يفتح أمامك الأبواب وتُحَل جميع الخلافات العالقة.
عاطفيًا: تنتعش علاقاتك الخاصة والعاطفية والرومانسية، ارتباط جدي للعازب وارتياح وانفراج لشؤون الأهل والعائلة والأحوال الشخصية.
صحيًا: عليك الهدوء واستعادة السيطرة على نفسك، لا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك.
الدلو
مهنيًا: تتلقى مساعدة ثمينة أو تستشير من هو أكثر منك خبرة، فيسدي لك نصيحة مفيدة وتحقق ما تريد أو ربما تشارك في مؤتمر أو نقاش أيضًا.
عاطفيًا: تتخلّى عن بعض أنانيتك وتلغي بعض المشاريع من أجل البقاء إلى جانب الشريك، ولا بدّ من أن يقدّر مواقفك المخلصة وأن يبادلك الحب والاهتمام.
صحيًا: قد تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها، خصص لنفسك قسطًا وافرًا من الراحة الجسدية.
الحوت
مهنيًا: القمر في برج العذراء يحيرك ويضعك أمام خيار صعب، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتتورط في مسألة غامضة.
عاطفيًا: يحاول الكثيرون إرضاءك وتلبية رغباتك وخصوصًا الشريك الذي يحمل إليك مفاجأة تسرك كثيرًا ولم تكن تتوقعها بهذا الحجم.
صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي ونفذ ما تقدمه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية ولا سيما القلق والاضطرابات النفسية.