حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 19 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة وإطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.

عاطفيًا: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة، وتبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم.

صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.



الثور

مهنيًا: قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك، وترتاح أكثر إلى الأجواء العائلية أو تنخرط في مشروع منزلي مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية.

عاطفيًا: تقوم والشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيدًا عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة.

صحيًا: ينصحك الفلك بأن تحصن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديد وأن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة.



الجوزاء

مهنيًا: القمر في العذراء يولد لك طاقة سلبية وبعض التوتر ويتطلب انسحابًا من مكان غير آمن.

عاطفيًا: قدم تنازلًا معينًا في سبيل إظهار نيات حسنة، أما إذا كنت منتظرًا تجاوبًا كبيرا فقد يخيب أملك.

صحيًا: تحاول أن تبتعد عن الضغوط والمواقف التي تسبب لك التوتر والقلق، وعلى الرغم من أنك لا تلتزم بتناول الأطعمة الصحية، إلا أنك تحاول ألا تتناول الأطعمة الدسمة.



السرطان

مهنيًا: ترتبك نتيجة مسألة مهنية طارئة، لذا احذر القيام بمشروع جديد لأنك ستواجه الكثير من المشاكل على صعيد الترويج والإعلان والعلاقات العامة.

عاطفيًا: يحملك هذا اليوم إلى علاقة حب حقيقية يمكن أن تدفعك إلى التفكير الجدي في الارتباط والاستقرار وتأسيس عائلة.

صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي، ومتوازن مليء بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم يوميًا ليحافظ على حيويته.



الأسد

مهنيًا: لقاءات وزيارات ويكون هذا اليوم إيجابيًا وواعدًا يعيد فتح صفحة جديدة مليئة بالفرص والنجاح.

عاطفيًا: تكون الأوضاع العاطفية والعائلية والشخصية مميزة وتعيش لحظات لا تُنتسى، ويكون القلب سعيدًا.

صحيًا: نجاحك المهني يعود عليك بالفائدة الصحية وخصوصًا أن التوتر قد غاب عنك هذه الفترة، تابع القيام بنشاطات بدنية حتى لا يصيبك الخمول.



العذراء

مهنيًا: تطرأ أحداث كثيرة تتعاطى معها بنضج ودبلوماسية، الجو العام يوحي بنتائج سريعة، وتسجل تقدمًا مهمًا.

عاطفيًا: تنسجم مع نفسك ومع الشريك، تبدو جذابًا ومغريًا، وتعرف مغازلة كبيرة وأجواء عذبة تدخل الفرحة إلى قلبك.

صحيًا: ينتابك شعور بالتعب والإرهاق سببه ساعات العمل الإضافية بغية الحصول على مدخول يؤمن لك حياة كريمة.



الميزان

مهنيًا: قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها أحد الزملاء، وتسند إليك مسألة حلها، فتتوصل إلى ذلك في وقت قياسي وتلفت الأنظار.

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن تجدد وانقلابات في حياتك على الصعيد العاطفي وتتعزّز العلاقات وتبدو سعيدًا برفقة من تحبّ.

صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.



العقرب

مهنيًا: وظف جميع طاقاتك لتقوية المعنويات والأسس والمصالح المهنية، إنه يوم جيد لإقامة الاتصالات والسفر والتوقيع.

عاطفيًا: يفرحك الشريك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.

صحيًا: تتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة.



القوس

مهنيًا: تحرّك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقودًا، وقم باتفاقيات وارتباطات، وأقدم على استثمارات، وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات.

عاطفيًا: تنمو المشاعر لتصبح متينة ويسعى الشريك إلى إرضائك، وربما تمارس مزاجية معه لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة.

صحيًا: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود، وكثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.



الجدي

مهنيًا: القمر في برج العذراء يتحدث عن زيارة ومهمة أو عن سفر أو عن موعد يفتح أمامك الأبواب وتُحَل جميع الخلافات العالقة.

عاطفيًا: تنتعش علاقاتك الخاصة والعاطفية والرومانسية، ارتباط جدي للعازب وارتياح وانفراج لشؤون الأهل والعائلة والأحوال الشخصية.

صحيًا: عليك الهدوء واستعادة السيطرة على نفسك، لا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك.



الدلو

مهنيًا: تتلقى مساعدة ثمينة أو تستشير من هو أكثر منك خبرة، فيسدي لك نصيحة مفيدة وتحقق ما تريد أو ربما تشارك في مؤتمر أو نقاش أيضًا.

عاطفيًا: تتخلّى عن بعض أنانيتك وتلغي بعض المشاريع من أجل البقاء إلى جانب الشريك، ولا بدّ من أن يقدّر مواقفك المخلصة وأن يبادلك الحب والاهتمام.

صحيًا: قد تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها، خصص لنفسك قسطًا وافرًا من الراحة الجسدية.



الحوت

مهنيًا: القمر في برج العذراء يحيرك ويضعك أمام خيار صعب، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتتورط في مسألة غامضة.

عاطفيًا: يحاول الكثيرون إرضاءك وتلبية رغباتك وخصوصًا الشريك الذي يحمل إليك مفاجأة تسرك كثيرًا ولم تكن تتوقعها بهذا الحجم.

صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي ونفذ ما تقدمه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية ولا سيما القلق والاضطرابات النفسية.