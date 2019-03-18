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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:56 م

فريدة رأفت.. فنانة شاملة عمرها 8 سنوات: غنت أمام السيسى وبوتين

فريدة رأفت.. فنانة
dostor.org/2557600

ظهرت موهبة الطفلة فريدة رأفت، التى تبلغ من العمر ٨ سنوات، خلال حفل استقبال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أثناء زيارته مصر، فى بداية الدورة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تجلت أيضا خلال أدائها أوبريت «مصر المكان والمكانة»، الذى عرض أمام الرئيس السيسى خلال أول احتفالية لنصر أكتوبر عقب توليه مهام منصبه.
كان لغناء «فريدة» المميز وأدائها اللافت، صدى كبير لدى الجمهور، ما فتح لها أبوابًا كثيرة للتألق والنجومية، واستثمار موهبتها فى أعمال إبداعية أخرى.
بدأ مشوار «فريدة» عندما شاهدت أسرتها إعلانا على شاشة التليفزيون، لبرنامج يطلب أطفالا فى مسابقة للتمثيل الكوميدى، بلجنة تحكيم تضم الفنانين محمد هنيدى، وحسن حسنى، وسيرين عبدالنور، وتم قبولها فى البرنامج، بعدما أرسل والدها مشهدًا لها، وأبهرت اللجنة بأدائها المتميز على مدار ٦ حلقات من عمر البرنامج.
دخلت الفنانة الطفلة عالم التمثيل وأدت دور «سوسو» صديقة «مرزوق»، ابن الفنانة سوسن بدر فى مسلسل «أبوالعروسة»، وحققت فى العمل نجاحًا كبيرًا، ثم شاركت بعد ذلك فى مسلسلات أخرى، وأفلام قصيرة، فى ظل استمرارها فى تدريبات الغناء.
وقالت والدة «فريدة»، إن نجلتها مستمرة فى التدريب لتنمية موهبتها إلى جانب استمرارها فى دراستها، مضيفة: «التفوق الدراسى ليس أقل من التفوق الفنى، وأنا حريصة على أن أعرفها طوال الوقت بأهمية دراستها وضرورة تفوقها فيها».

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