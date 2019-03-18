ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم، لتسجل أعلى مستوى في العام الجاري مع استمرار جهود أوبك لخفض الإنتاج.



وتلقى الخام الدعم مع إعلان أوبك إلغاء الاجتماع المخطط لها في أبريل المقبل، مما يشير إلى بقاء اتفاقية خفض الإنتاج موضع التنفيذ حتى يونيو القادم على الأقل.



وكانت أسعار النفط قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



ومن جانبه، ذكر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه متفائل بشأن استمرار اتفاق خفض المعروض النفطي من قبل أوبك وحلفائها.



وكانت بيانات أوبك قد كشفت هبوط الإنتاج في فبراير الماضي بمقدار 221 ألف برميل يوميًا.



وفي سياق منفصل هبطت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار منصة واحدة إلى 833 منصة.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.4% إلى 67.44 دولار للبرميل، وذلك خلال التعاملات المسائية اليوم.



كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.9% عند 59.05 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 59.23 دولار للبرميل، وهو الأعلى في 2019