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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:07 ص

الأم المثالية بدمياط عاشت رحلة كفاح مريرة: عالجت ابنتي من الضمور بـ17 عملية

الأم المثالية بدمياط
حسام فهمي
dostor.org/2557594

عاشت سومة زكى رشوان، الأم المثالية بمحافظة دمياط، رحلة كفاح مريرة، بسبب مرض ابنتها التى خضعت لقرابة ١٧ عملية جراحية.

سومة، تبلغ من العمر 58 عاما وتعمل مدرسة بمدرسة العبيدية الابتدائية التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، ومتزوجة من محمد شريف عامل على المعاش، وكان يعمل سابقا بهيئة ميناء دمياط، وابنتها الكبرى نيفين محمد شريف 33 سنة، وابنتها الثانية سهام محمد شريف 30 سنة حاصلة على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية وكانت ضمن العشرة الأوائل على الكلية وتم تعيينها بوزارة الثقافة، أما ابنتها الصغرى سارة 19 سنة تعانى من ضمور فى المخ.

وقالت سومة، إن نجلتها تعاني من صعوبة فى السير، وظلت تعانى معها لسنوات عديدة وذهبت بها لعشرات الأطباء فى دمياط والمنصورة والقاهرة، مؤكدة أنها أجرت 17 عملية جراحية حتى تعافت تماما، وهى حاليا متزوجة.

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