ريجيم "الديتوكس القاتل" قد يتسبب فى وفاتك

يلجأ الكثيرون إلى اتباع نظام الـ"ديتوكس"، بهدف إنقاص الوزن والحصول على بشرة جذابة ونضرة، ولكن بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هذه الوسيلة يمكن أن تسبب أضرار جسيمة على الصحة قد تصل إلى حد الوفاة.



وحذرت الصحيفة من النظم الغذائية التي يمكن أن تسبب الوفاة، مؤكدة أن أيا منهم ليس لهم أي منفعة حقيقية، على الرغم من أنها وصفات يتبعها النجمات أمثال بيونسي وجوينيث بالترو.



ومن أخطر أنواع الديتوكس، تنظيف القولون، للتخلص من السموم ومن المواد البرازية العالقة في الشرج، من خلال حقن شرجية مكونة من القهوة فتدخل القهوة الساخنة لداخل الشرج، وعلى الرغم من أن مروجي هذا الإجراء يزعمون أنه يخلص الكبد من السموم المسببة للسرطان إلا أنه خطر على الصحة.



وبحسب الدكتورة سوزان بيسر، بمركز الرحمة الطبي فإن هذا الإجراء لا يجب أن يستخدم إلا في حالات الإمساك الشديدة، لكنها وسيلة غير آمنة على الإطلاق ويمكن أن تتسبب في الوفاة أو فشل كلوي أو جفاف شديد.



أما ثاني الأنواع فهو حمية الديتوكس التي تعتمد طوال 10 أيام على شرب الليمون والماء وفلفل حريف وشراب القيقب.



أما الديتوكس الثالث فهو يعتمد على أكل الخضروات الخام الغير مطبوخة مثل الكالي والمكسرات والفواكه المجففة وزيت الزيتون وجبن الماعز وجوز الهند والأفوكادو.