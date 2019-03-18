الخميس.. افتتاح عرض "خفيف الروح" بمسرح أوبرا ملك

تفتتح في السابعة مساء الخميس 21 مارس الجاري، أولى ليالي عرض "خفيف الروح" على مسرح أوبرا ملك برمسيس، إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح؛ ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بمئوية ثورة 1919.



"خفيف الروح" يقدم حكايات من ثورة 1919 والزعيم الراحل سعد زغلول، كتابة ميسرة صلاح الدين، تدريب موسيقي وقيادة حازم الكفراوي، مادة فيلمية محمود صلاح، يشارك بأداء الحكايات من الفنانين عزت زين، هبة قناوي، عادل رأفت، عصام عمر، وإخراج عادل حسان.



ومن المقرر تقديم العرض أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت في السابعة مساء، لمدة 15 ليلة عرض.

