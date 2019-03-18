الترجي التونسي يفتقد جهود 11 لاعبا في مباراة الكأس

يفتقد نادي الترجي التونسي لجهود 11 لاعبا في مباراته ضد جمعية جربة الناشط بدوري الدرجة الثانية، ضمن الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.



وتمنع لوائح اتحاد الكرة في تونس إشراك اللاعبين المحترفين ضد فرق من الدرجات الدنيا وهو ما يعني تغيب الثلاثي المحترف، الكاميروني فرانك كوم والايفواري فوسيني كوليبالي والنيجيري جونيور لوكوزا.



كما سيغيب الجزائري الدولي يوسف البلايلي والليبي سليم الهوني عن المباراة لالتزامهما مع منتخبي بلديهما.



ولن يشارك أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي وأيمن بن محمد في المباراة بسبب مشاركتهما مع المنتخب التونسي في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة ضد منتخب "اي سواتيني".



كما يغيب أربعة لاعبين أخرين عن الترجي لانضمامهم لصفوف المنتخب الاولمبي.