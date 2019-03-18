قرطاج التونسي يهزم "دي جي إس بي" ببطولة إفريقيا للطائرة سيدات

فاز فريق نسور قرطاج التونسي على فريق "دي جي إس بي" الكونغولي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين على صالة "الأمير عبد الله الفيصل" بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، وذلك ضمن منافسات اليوم الثالث بالمجموعة الثانية ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.



وجاءت نتائج الأشواط لصالح الفريق التونسي كالتالي: (25-9 و25-16 و25-19).



وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم على صالة الشهداء بالنادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فاز فريق السجون الكيني على فريق جامعة نكومبا الأوغندي بثلاثة أشواط مقابل شوط، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي: (24-26 و27-25 و25-16 و25-22).

