مدير الكرة بالأهلي: هدفنا الفوز باللقب الإفريقي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر لديه هدف واحد ومحدد؛ وهو الفوز باللقب الإفريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها عام 2013.



وأشار مدير الكرة بالأهلي في تصريحات اليوم إلى أن دوري الأبطال عادة ما يتم تقسيمه على عدة مراحل، حيث تكون البداية دائمًا مع دور الـ32 الذي يحتاج إلى حسم مباراتي الذهاب والإياب؛ من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات التي تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث تشبه هذه المرحلة منافسات الدوري، وذلك لحجز تذكرة التأهل قبل الانتقال إلى ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والذي يتطلب مزيدا من التركيز والاجتهاد والتوفيق؛ من أجل النجاح في تخطي تلك المراحل مرحلة تلو الأخرى للوصول إلى النهائي.



وأوضح عبدالحفيظ أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، ولكن الأهلي لديه رغبة محددة، وهي استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.



يذكر أن هناك ثلاثة فرق مرشحة لمواجهة الأهلي في ربع النهائي، وهي صن داونز الجنوب إفريقي وحورويا الغيني والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري.



وتحتل الفرق الثلاثة المركز الثاني في المجموعات الأخرى كما تقضي لائحة البطولة، وتتساوى جميعها في مجموع النقاط التي نجحت في حصدها خلال مشوارها في دور المجموعات حيث حصد كل منهم 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وهو نفس الرصيد الذي احتل به الأهلي صدارة مجموعته وهو ما يدل على قوة الفرق الثلاثة.



ومن المقرر أن يحضر عبدالحفيظ ممثلًا عن النادي الأهلي، قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام بعد غد الأربعاء لتحديد مباريات دور الـ8 بالبطولة.



وكان الأهلي صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول السبت في ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

