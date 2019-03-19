دراسة: أكل منتصف الليل قد يصيبك بأمراض القلب

يُعتبر تناول الطعام، في أوقات متأخرة من الليل، مشكلة الكثيرين، فقد أكدت الكثير من الدراسات، أن انتشار مرض السمنة سببها الأول تناول الطعام في أوقات متاخرة بالليل.



ووجدت دراسة جديدة، أجريت من قبل باحثين في كلية "بيرلمان" للطب بجامعة بنسلفانيا، أن تناول الطعام في منتصف الليل يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة.



ووفقًا لموقع "reader’s digest" فقد أكد الباحثون خلال دراستهم، أن تناول الطعام بعد منتصف الليل يؤثر سلبًا على وزنك، والتمثيل الغذائي للدهون، ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري.



وطلب الباحثون، لمدة شهرين، من تسعة بالغين أصحاء تناول ثلاث وجبات ووجبات خفيفة يوميًا بين الساعة 8 صباحًا و7 مساءً.



وبتحليل التغيرات في وزن المشاركين والتمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، وجد الباحثون أنه عندما أكلت المجموعة في وقت متأخر من اليوم، زاد وزنهم، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى السكر والكلوسترول بالدم.



ونصح الباحثون من التوقف، عن مثل هذه العادة الغذائية الخاطئة، والتي يمكن أن تتسبب في الكثير من المشكلات، كأمراض القلب وغيرها من الأمراض الخطرة.