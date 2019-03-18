حريق في سجن رامون للأسرى الفلسطينيين

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، مساء اليوم، اندلاع النار في عدد من غرف الأسرى في سجن رامون التابع للاحتلال الإسرائيلي، وسط سقوط مصابين من الأسرى واعتداء من قبل قوات الاحتلال.



وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن "النيران ترتفع في هذه الأثناء من غرف الأسرى بقسم 1 في سجن رامون ووحدة المتسادا تتجهز لاقتحامه وأصوات التكبير تعلو وسيارات الإطفاء تتواجد داخل السجن"، وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.



وأشار إعلام الأسرى إلى أنه تم حرق 11 غرفة في سجن رامون حتى هذه اللحظات وأصوات التكبير تعلو المكان، وسط إصابات في صفوف الأسرى.



فيما اعتبرت وسائل الإعلام العبري أن ما يحدث في سجن رامون يعتبر "توترًا خطيرًا".



وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن أسرى سجن رامون أحرقوا الزنازين؛ احتجاجا على وجود أجهزة تشويش مسرطنة بالسجن تستهدف بشكل متعمد الإضرار بهم.