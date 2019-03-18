قوات سوريا الديمقراطية توقف حربها ضد داعش في الباغوز

أوقفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مزارع الباغوز بدير الزور، بسبب الألغام المكثفة والتخوّف من هجمات انتحارية معاكسة يدفعها للتراجع أمام التنظيم.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن هناك تراجعا في وتيرة القتال بين قوات قسد المدعمة بالتحالف الدولي، ومن تبقى من عناصر داعش، في منطقة مزارع الباغوز في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.



وأكد المرصد أن الساعات الأخيرة شهدت تراجع قوات سوريا الديمقراطية وتوقف تقدمها البطيء نتيجة كثافة الألغام المزروعة من قبل التنظيم، بالإضافة لتعمد التنظيم تنفيذ استهدافات وعمليات قنص من مناطق تواجده، ضد القوات المتقدمة.



كما تراجعت قوات قسد خشية تنفيذ التنظيم لهجمات معاكسة باستخدام عربات مفخخة أو انتحاريين، وذلك وفقا لبيان المرصد السوري.



وأشار المرصد السوري نشر إلى أنه رصد صباح اليوم اشتباكات متواصلة بعنف بين قوات سوريا الديمقراطية، والمتبقين من عناصر داعش، على محاور في منطقة مزارع الباغوز في الريف الشرقي لدير الزور، إلا أن هذا التقدم تراجع بشكل كبير بسبب ألغام داعش.



يذكر أن قوات قسد تمكنت من التقدم ووصلت لأطراف مخيم الباغوز من الجهة الشمالية، حيث تسعى هذه القوات للتضييق على من تبقى من التنظيم وعناصرهم وعوائلهم، بغية تسليم أنفسهم والخروج نحو مناطق سيطرة قسد.