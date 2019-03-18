ترقية 993 مستشارًا بهيئة قضايا الدولة إلى درجات مختلفة

وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، على حركة ترقيات مستشاري وأعضاء الهيئة للعام القضائى 2018-2019.



وأشار المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي، إلى أن إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار محمد بكرى نائب رئيس الهيئة قامت بإعداد الحركة وعرضها على المجلس الأعلى.



وأضاف أن الحركة شملت ترقية 993 الى درجات وظيفية مختلفة منها 88 مستشارا إلى درجة نائب رئيس الهيئة وترقية 288 إلى درجة وكيل هيئة و44 لدرجة مستشار وترقية 86 لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) و179 لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب).



كما شملت ترقية 304 إلى درجة نائب وترقية 3 إلى درجة محام وترقية مستشار إلى درجة مندوب.