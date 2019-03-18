القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
عالم
الإثنين 18/مارس/2019 - 07:20 م

غدا.. مزاد توزيع ترددات الاتصالات لشبكة الجيل الخامس بألمانيا

غدا.. مزاد توزيع
dostor.org/2557560

تشهد ألمانيا غدا الثلاثاء، بدء المزاد على توزيع ترددات الاتصالات النقالة لشبكة الجيل الخامس.

وقال يوخن هومان، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، اليوم الاثنين إن هذه الخطوة تعد بمثابة تَقَدُّم مهم لألمانيا في مجال توسيع نطاق شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن المزاد الذي سيبدأ غدا سيقدم "إسهاما لقضية مجتمع الجيجابت ولاسيما لقضية رقمنة الصناعة والمعروفة باسم الصناعة 0.4".

وأعرب هومان عن تفاؤله حيال تحسن مساحة الاتصالات النقالة ولفت إلى أنه تم ربط هذه الخطوة بشروط منها على سبيل المثال ضرورة تغطية كل الطرق السريعة بشبكة إنترنت سريعة.

ويبدأ المزاد غدا ويستمر على الأرجح لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل،ووفقا لتقديرات خبراء خارجيين، فإنه من المنتظر أن تتراوح إيرادات المزاد بين ثلاثة إلى خمسة مليارات يورو.

ويشترك في مزاد الغد شركات (دويتشه تليكوم) وفودافون وتليفونيكا والوافد الجديد دريليش التابعة لشركة (يونايتد إنترنت).

كما أعرب هومان عن تفاؤله أيضا حيال تناقص المناطق التي تخلو من تغطية شبكات الاتصال " ونحن نشاطر الساسة الاهتمام بتحسين تغطية المناطق"، وأوضح أن شركات تشغيل الشبكة التي ستفوز بالمزاد، يتعين عليها، وفقا لقواعد الوكالة الاتحادية للشبكات، أن تمد كل الطرق السريعة وطرق قطارات
(آي سي إي) والطرق الرئيسية المهمة بخدمة إنترنت سريعة بحلول نهاية 2022.

وأضاف أنه يتعين بحلول نهاية 2024 ضم بقية الطرق الرئيسية كخطوة ثانية مشيرا إلى أن سرعة الإنترنت المطلوبة لن تقل عن 100 ميجابت في الثانية فيما لن تقل السرعة في الأنهار والقنوات المهمة وبقية الطرق الحديدية عن 50 ميجابت في الثانية.

وسبق المزاد، خلاف حاد حول سياسة توسيع نطاق الشبكة، فإلى جانب إلزام الشركات الفائزة بالمزاد بتغطية طرق المواصلات بشبكة الإنترنت، فإن هناك شرطا عاما يلزم هذه الشركات بتزويد ما لا يقل عن 98% من المنازل بالإنترنت بحلول نهاية 2022.

وكانت شركات تشغيل الشبكات قد انتقدت هذه الشروط واعتبرتها مبالغا فيها ولجأت إلى المحكمة من أجل تغيير هذه الشروط، لكن المحكمة الإدارية في كولونيا أعطت الضوء الأخضر يوم الجمعة الماضي لإقامة المزاد.

وإلى جانب الدعاوى المستعجلة التي تم رفضها، فإنه لا تزال هناك دعاوى معروضة على القضاء ومن الممكن نظريا في حال تمكنت الشركات من كسب هذه الدعاوى أمام المحكمة أن يتم إعادة إجراء المزاد مرة أخرى.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ يوم

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ يوم

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 4 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ اسبوع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ اسبوع

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

الآن

التخطيط: 5.2 مليار دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس بنهاية 2019

الصحة: توفير الخدمات النفسية بوحدات الرعاية الأولية بالتأمين الشامل

"ترافل ويكلي": مصر من أكثر الدول نموًا في القطاع السياحي

استعدادات خاصه بمطار القاهرة لمغادرة ضيوف ملتقى الشباب الإفريقي

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للدفء

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين في ذكرى عيد النصر

"ريال مدريد" يرصد 150 مليون يورو لضم محمد صلاح

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

الإيفواري كريس كواكو يغيب عن الصفاقسي التونسي شهرين

الترجي التونسي يفتقد جهود 11 لاعبا في مباراة الكأس

سبورتنج يهزم الاتحاد السكندري 81-75 ويحصد المركز الثالث بكأس السلة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للدفء

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين في ذكرى عيد النصر

"ريال مدريد" يرصد 150 مليون يورو لضم محمد صلاح

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

ads
كشكول

أبو الغيط: زيارت السادات لإسرائيل كانت صدمة بالنسبة ليا وتبين شجاعته وبروده

تفعيل نظام ابن الهيثم بالعيادات الخارجية لمستشفى الطلبة بالمنصورة

طالبات الأزهر يختتمن أولمبياد الجامعات بـ"عرض التنورة"

أبو الغيط: الجميع كان شاهد على أن الجيش المصري أضعف من الإسرائيلي قبل حرب ٧٣

رئيس جامعة طنطا في جولة بكلية الطب والمستشفى التعليمي

الأمصار

الشرطة الهولندية تعتقل مطلق النار في مدينة أوتريخت

كيم كاردشيان تؤجل زيارتها لإسرائيل بسبب الصواريخ

في رسالة جديدة للشعب الجزائري.. بوتفليقة يرفض التنحي بالاستقاله

العراق.. الحكم بالإعدام على بلجيكي لانتمائه إلى تنظيم داعش

الملكة رانيا تلتقي أعضاء مؤسسة "محافظتي" التطوعية "صور"

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

"ناسا" تحذر من كويكب كبير يقترب من الأرض

كشف الهوية الحقيقية لـ"جاك السفاح"

حظ يمنح زوجين قصرا بدلا من شقة متواضعة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

كشف السبب الرئيسي لسرطان الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎