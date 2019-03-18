غدا.. مزاد توزيع ترددات الاتصالات لشبكة الجيل الخامس بألمانيا

تشهد ألمانيا غدا الثلاثاء، بدء المزاد على توزيع ترددات الاتصالات النقالة لشبكة الجيل الخامس.



وقال يوخن هومان، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، اليوم الاثنين إن هذه الخطوة تعد بمثابة تَقَدُّم مهم لألمانيا في مجال توسيع نطاق شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن المزاد الذي سيبدأ غدا سيقدم "إسهاما لقضية مجتمع الجيجابت ولاسيما لقضية رقمنة الصناعة والمعروفة باسم الصناعة 0.4".



وأعرب هومان عن تفاؤله حيال تحسن مساحة الاتصالات النقالة ولفت إلى أنه تم ربط هذه الخطوة بشروط منها على سبيل المثال ضرورة تغطية كل الطرق السريعة بشبكة إنترنت سريعة.



ويبدأ المزاد غدا ويستمر على الأرجح لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل،ووفقا لتقديرات خبراء خارجيين، فإنه من المنتظر أن تتراوح إيرادات المزاد بين ثلاثة إلى خمسة مليارات يورو.



ويشترك في مزاد الغد شركات (دويتشه تليكوم) وفودافون وتليفونيكا والوافد الجديد دريليش التابعة لشركة (يونايتد إنترنت).



كما أعرب هومان عن تفاؤله أيضا حيال تناقص المناطق التي تخلو من تغطية شبكات الاتصال " ونحن نشاطر الساسة الاهتمام بتحسين تغطية المناطق"، وأوضح أن شركات تشغيل الشبكة التي ستفوز بالمزاد، يتعين عليها، وفقا لقواعد الوكالة الاتحادية للشبكات، أن تمد كل الطرق السريعة وطرق قطارات

(آي سي إي) والطرق الرئيسية المهمة بخدمة إنترنت سريعة بحلول نهاية 2022.



وأضاف أنه يتعين بحلول نهاية 2024 ضم بقية الطرق الرئيسية كخطوة ثانية مشيرا إلى أن سرعة الإنترنت المطلوبة لن تقل عن 100 ميجابت في الثانية فيما لن تقل السرعة في الأنهار والقنوات المهمة وبقية الطرق الحديدية عن 50 ميجابت في الثانية.



وسبق المزاد، خلاف حاد حول سياسة توسيع نطاق الشبكة، فإلى جانب إلزام الشركات الفائزة بالمزاد بتغطية طرق المواصلات بشبكة الإنترنت، فإن هناك شرطا عاما يلزم هذه الشركات بتزويد ما لا يقل عن 98% من المنازل بالإنترنت بحلول نهاية 2022.



وكانت شركات تشغيل الشبكات قد انتقدت هذه الشروط واعتبرتها مبالغا فيها ولجأت إلى المحكمة من أجل تغيير هذه الشروط، لكن المحكمة الإدارية في كولونيا أعطت الضوء الأخضر يوم الجمعة الماضي لإقامة المزاد.



وإلى جانب الدعاوى المستعجلة التي تم رفضها، فإنه لا تزال هناك دعاوى معروضة على القضاء ومن الممكن نظريا في حال تمكنت الشركات من كسب هذه الدعاوى أمام المحكمة أن يتم إعادة إجراء المزاد مرة أخرى.