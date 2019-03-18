الجمهور يلتف حول أمينة خليل أثناء مشاهدتها أفلام مهرجان الأقصر (صور)

التف الجمهور الhقصري وعدد من شباب المحافظة على الفنانة أمينة خليل، التي تعد أحد أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.



وقام الشباب بالتقاط عدد من الصور التذكارية معها، داخل قاعة مكتبة محافظة الأقصر؛ ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان، وبحضور عدد من مخرجي الأفلام القصيرة ورواد المكتبة.



ودار نقاش كبير بين الحاضرين ومخرجي الأفلام القصيرة، حيث أقيمت ندوات خاصة بالأفلام التي تمت مشاهدتها ووصلت إلى 6 أفلام اليوم.