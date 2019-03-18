مايسة عطوة تثمن مقترح السيسي بإنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة

ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، إعلان الرئيس السيسي إعداد مصر لورقة يتم طرحها على القمة العربية الأفريقية المقبلة، تضمنت مقترحات لإنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة، وسوق تمويل بنية التواصل الأفريقي في مجالات الطرق والسكك الحديدية والكهرباء.



وقالت عطوة، إن هذا المقترح يعزز التعاون الأفريقي المشترك ويزيد من فرص التعاون بين الدول الأفريقية لخدمة مواطني القارة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمواطنيها.



وأكدت وكيل القوى العاملة، أن الدول الأفريقية مليئة بالثروات والإمكانيات البشرية وغيرها، ولكن ينقصها التعاون المشترك للاستفادة من هذه الإمكانيات، لافتة إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الختامية لملتقى الشباب العربي الأفريقي، انطلاقا من كونها محاور قوية لدعم تنمية القارة الأفريقية والتعاون بين دولها.