عميد "هندسة أسوان": انعقاد ملتقى الشباب يساهم فى انتعاش السياحة

قال الدكتور عادل زين الدين محمد عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، إن انعقاد ملتقى الشباب العربي والأفريقى بمدينة أسوان يعد بمثابة فرصة كبيرة، حيث أنه عاد على أهالى المدينة بالعديد من المنافع.



وأضاف أن الاستعدادات له شملت التغير الجذرى للمدينة وتحولت إلى عاصمة للشباب الأفريقى كما ينبغى، وساهم في إعادة الوجهه الحضارية والجمالية للمدينة السياحية الجميلة لكى تظهر في أبهى صورها أمام ضيوفها من جميع بلدان العالم.



وأوضح لـ"الدستور"، أن اختيار مدينة أسوان المصرية العريقة لانعقاد المؤتمر بها، وحضور هذا العدد الهائل من الوفود باختلاف الجنسيات، استطعنا أن نرسل رسالة للعالم كله، بأن مصر بلد الأمن والأمان، ووضع المحافظة على واجهة الخريطة السياحية، وسيساهم ذلك في انتعاش السياحة خلال الفترة القادمة وجذب أنظار العالم كله أكثر من سابقا إلى مصر عموما وأسوان بشكل خاص.