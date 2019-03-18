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الإثنين 18/مارس/2019 - 07:09 م

المحرصاوي للجيش والشرطة: "نحن معكم يد تبني والأخرى تحمي"

المحرصاوي للجيش والشرطة:
أميرة العناني
dostor.org/2557546

رحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية، إتيان أهيلي، وممثلى الجامعات الإفريقية.

وقال المحرصاوي، إنه في ختام أنشطة أولمبياد الجامعات الإفريقية، سعدنا بالحضور والمشاركين على مدار خمسة أيام، ومن خلال هذا التجمع الذي يضم شباب 27 جامعة، موجها رسالة للعالم قائلا: "هذه هي مصر التي كانت وستظل واحة الأمن والأمان والسلم والسلام خالص الشكر وعظيم التقدير لرئيس الجمهورية لرعايته لهذا الفعاليات".

وأضاف: "الشكر أيضا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، كما أشكر كل من شارك وساهم في هذه الأولمبياد وأخص بالشكر القوات المسلحة والشرطة ونحن معكم يد تبني وتعمر ويد تحمي وتؤمن".

وتابع: "أشكر وزارة الشباب والرياضة وكلية التربية جامعة حلوان والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر".

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