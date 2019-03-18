"صناعة بر الوالدين" ندوة لطلبة المعهد الفني للتمريض بالإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، ندوة بعنوان "صناعة بر الوالدين" لطلبة المعهد الفني للتمريض بمستشفى القبارى، بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الأم، بحضور الدكتورة مها أبو الفتوح مديرة المعهد، وأدار الندوة أماني محمد مسئول الإعلام التنموي، وافتتح الندوة مجدى الغريب مدير المركز الذي أوضح أن فضل الأم على الأبناء عظيم، وأن الاحتفال بالأم يجب أن يكون كل يوم من خلال الالتزام بالخلق الحسن والطاعة والسلوكيات الجيدة.



وتحدث الشيخ أحمد صالح، مدير عام بأوقاف الإسكندرية، عن أن الإنسان من صنع الله فأحسن خلقه، أما السلوكيات فهي مكتسبة، وعلى الإنسان أن يتحلى بالسلوك السليم في كل تعاملاته.



وأوضح أن صناعة بر الوالدين تكون من خلال البحث عن مفاتيح الرضا عند الوالدين، سواء بالكلمة الطيبة، أو لمسة حانية أو هدية أو أخبار سارة، وأيضا الحرص على مشاركتهم في الاهتمامات وعدم التدخل في مناقشات مفادها الاعتراض عليهم، والتماس العذر في حالة عدم وجود مبرر واضح، وإعادة برمجة التفكير في كل ما يصدر من الأم أو الأب ويتعارض مع أفكارنا، وفي ختام الندوة أكد أن من ينال رضا والديه ينال الخير في الدنيا والآخرة.