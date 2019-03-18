القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
اقتصاد
الإثنين 18/مارس/2019 - 07:03 م

ممثل "إيجاس" بمنتدى الشباب الإفريقي: نتمسك بتحقيق أحلامنا

ممثل إيجاس بمنتدى
سيد ابراهيم
dostor.org/2557535

قال أحمد عبدالعظيم، رئيس قسم العلاقات العامة، للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الختامية لملتقى الشباب "العربي الأفريقي" بأسوان، كانت رسالة واضحة إلى الشباب العربي والأفريقي للتمسك بالأحلام والعمل على تحقيقها، مشيرًا إلى أن منتدى الشباب الأفريقي كان بمثابة بدء انطلاقة قوية للترابط وتوطيد العلاقات الاقتصادية والانسانية والعلمية بين شباب العالم العربي والأفريقى وترسيخ مبدأ السلام والعمل على إزالة الفكر المترسخ لدى العالم الغربي تجاه الشعب الأفريقي.
وأشار "عبد العظيم" الذي شارك في فعاليات الملتقى ممثلا عن شباب الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن تواجد وزير البترول المهندس طارق الملا خلال المنتدى يؤكد بقوة أن شباب البترول المصرى يتطلع للمزيد من التقدم والعمل على إحداث طفرة شبابية داخل القطاع مما يعود على مصر بالنفع من خلال تبادل الخبرات العربية والافريقية فى مجال الطاقة والتكنولوجية، وهذا ما لاحظته معظم دول العالم من خلال تبنى وزارة البترول الإعداد الجيد للقيادات الشباب داخل القطاع وكذلك إعداد الكوادر البشرية المشرفة لمصر فى العالم العربى والأجنبى.
وقال ممثل "إيجاس"، أن الجلسة الختامية للمنتدى كانت لها مردود ايجابي لدى شباب العالم العربي الذى ابدى اعجابة بالمنتدى وعقد العديد من اللقاءات الشبابية المشتركة بين شباب مصر والشباب الافريقى تناولوا خلالها تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة التى ستسمر خلال الفترة القادمة لتوحيد الفكر العربي حول نبذ العنف والعمل على تغيير الأفكار المتطرفة لدى البعض من الشباب وافشاء السلام بين شباب الشعوب العربية وترسيخ مبدأ العمل والتعاون للارتقاء بالشعوب من خلال المشاركة الشبابية الفعالة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ممثل "إيجاس" بمنتدى الشباب الإفريقي: نتمسك بتحقيق أحلامنا
ممثل "إيجاس" بمنتدى الشباب الإفريقي: نتمسك بتحقيق أحلامنا
ممثل "إيجاس" بمنتدى الشباب الإفريقي: نتمسك بتحقيق أحلامنا
ممثل "إيجاس" بمنتدى الشباب الإفريقي: نتمسك بتحقيق أحلامنا
ممثل "إيجاس" بمنتدى الشباب الإفريقي: نتمسك بتحقيق أحلامنا
ممثل "إيجاس" بمنتدى الشباب الإفريقي: نتمسك بتحقيق أحلامنا
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

التخطيط: 5.2 مليار دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس بنهاية 2019

الصحة: توفير الخدمات النفسية بوحدات الرعاية الأولية بالتأمين الشامل

"ترافل ويكلي": مصر من أكثر الدول نموًا في القطاع السياحي

استعدادات خاصه بمطار القاهرة لمغادرة ضيوف ملتقى الشباب الإفريقي

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للدفء

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين في ذكرى عيد النصر

"ريال مدريد" يرصد 150 مليون يورو لضم محمد صلاح

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

الإيفواري كريس كواكو يغيب عن الصفاقسي التونسي شهرين

الترجي التونسي يفتقد جهود 11 لاعبا في مباراة الكأس

سبورتنج يهزم الاتحاد السكندري 81-75 ويحصد المركز الثالث بكأس السلة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للدفء

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين في ذكرى عيد النصر

"ريال مدريد" يرصد 150 مليون يورو لضم محمد صلاح

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

ads
كشكول

أبو الغيط: زيارت السادات لإسرائيل كانت صدمة بالنسبة ليا وتبين شجاعته وبروده

تفعيل نظام ابن الهيثم بالعيادات الخارجية لمستشفى الطلبة بالمنصورة

طالبات الأزهر يختتمن أولمبياد الجامعات بـ"عرض التنورة"

أبو الغيط: الجميع كان شاهد على أن الجيش المصري أضعف من الإسرائيلي قبل حرب ٧٣

رئيس جامعة طنطا في جولة بكلية الطب والمستشفى التعليمي

الأمصار

الشرطة الهولندية تعتقل مطلق النار في مدينة أوتريخت

كيم كاردشيان تؤجل زيارتها لإسرائيل بسبب الصواريخ

في رسالة جديدة للشعب الجزائري.. بوتفليقة يرفض التنحي بالاستقاله

العراق.. الحكم بالإعدام على بلجيكي لانتمائه إلى تنظيم داعش

الملكة رانيا تلتقي أعضاء مؤسسة "محافظتي" التطوعية "صور"

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

"ناسا" تحذر من كويكب كبير يقترب من الأرض

كشف الهوية الحقيقية لـ"جاك السفاح"

حظ يمنح زوجين قصرا بدلا من شقة متواضعة

الصحة

كشف السبب الرئيسي لسرطان الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎