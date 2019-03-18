ممثل "إيجاس" بمنتدى الشباب الإفريقي: نتمسك بتحقيق أحلامنا

قال أحمد عبدالعظيم، رئيس قسم العلاقات العامة، للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الختامية لملتقى الشباب "العربي الأفريقي" بأسوان، كانت رسالة واضحة إلى الشباب العربي والأفريقي للتمسك بالأحلام والعمل على تحقيقها، مشيرًا إلى أن منتدى الشباب الأفريقي كان بمثابة بدء انطلاقة قوية للترابط وتوطيد العلاقات الاقتصادية والانسانية والعلمية بين شباب العالم العربي والأفريقى وترسيخ مبدأ السلام والعمل على إزالة الفكر المترسخ لدى العالم الغربي تجاه الشعب الأفريقي.

وأشار "عبد العظيم" الذي شارك في فعاليات الملتقى ممثلا عن شباب الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن تواجد وزير البترول المهندس طارق الملا خلال المنتدى يؤكد بقوة أن شباب البترول المصرى يتطلع للمزيد من التقدم والعمل على إحداث طفرة شبابية داخل القطاع مما يعود على مصر بالنفع من خلال تبادل الخبرات العربية والافريقية فى مجال الطاقة والتكنولوجية، وهذا ما لاحظته معظم دول العالم من خلال تبنى وزارة البترول الإعداد الجيد للقيادات الشباب داخل القطاع وكذلك إعداد الكوادر البشرية المشرفة لمصر فى العالم العربى والأجنبى.

وقال ممثل "إيجاس"، أن الجلسة الختامية للمنتدى كانت لها مردود ايجابي لدى شباب العالم العربي الذى ابدى اعجابة بالمنتدى وعقد العديد من اللقاءات الشبابية المشتركة بين شباب مصر والشباب الافريقى تناولوا خلالها تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة التى ستسمر خلال الفترة القادمة لتوحيد الفكر العربي حول نبذ العنف والعمل على تغيير الأفكار المتطرفة لدى البعض من الشباب وافشاء السلام بين شباب الشعوب العربية وترسيخ مبدأ العمل والتعاون للارتقاء بالشعوب من خلال المشاركة الشبابية الفعالة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

