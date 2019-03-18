الإسماعيلي يمنح لاعبيه 5 أيام راحة من التدريبات

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة المدير الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات تمتد حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد ختام مشوار الفريق في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكانت بعثة الإسماعيلي عادت في وقت سابق اليوم إلى مصر، بعد رحلة سفر شاقة قادمة من تونس عن طريق المغرب، عقب مواجهة فريق الإفريقي التونسي بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا لمواجهة فريق إنبي يوم 29 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.



يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة.. فيما يحتل انبي المركز الثامن عشر (الأخير) برصيد 22 نقطة.