وقف محطتين لتوليد الكهرباء عن العمل في بريطانيا

أعلنت شركة "ناشيونال جريد" البريطانية لإدارة شبكات نقل الكهرباء في بريطانيا اليوم الاثنين توقف محطتين لتوليد الكهرباء عن العمل صباح اليوم، في حين كانتا تعملان يوم 15 مايو الحالي الذي شهد توقف 77 محطة، حيث تعمل إحداهما بالفحم والثانية بالغاز الحيوي.



وفي الوقت نفسه عادت 27 محطة للعمل حيث تعمل اثنتان منهما بالفحم و24 بالغاز الطبيعي وواحدة بالطاقة النووية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات شركة شبكات الكهرباء القول إنه من بين 95 محطة كهرباء بقدرة 200 ميجاوات من الكهرباء، تم أمس وقف تشغيل 41 محطة كهرباء منها 20 محطة تعمل بالفحم و14 بالغاز الطبيعي و6 محطات نووية وواحدة بالغاز الحيوي، في حين كان يتم تشغيل 54 محط، منها 5

محطات تعمل بالفحم و38 بالغاز الطبيعي و10 محطات نووية وواحدة بالغاز الحيوي.



وفي يوم 15 مارس الحالي تم وقف تشغيل 77 محطة وتشغيل 29 محطة،وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الوقف المؤقت لمدة يوم، لا يعكس الاستجابة للطلب على شبكة الكهرباء أو التغيرات على فترات متقطعة.