بوتفليقة يوجه رسالة جديدة للشعب الجزائري

أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، عن أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.



وقال "بوتفليقة" في تصريحات له، إن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها، على يد الندوة الوطنية الجامعة، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وشدد الرئيس الجزائري،على أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء.



ونوه إلى أن الندوة هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، والتي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق.



وكان الرئيس الجزاري عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن عن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء حوار وطني بمشاركة القوى السياسية لوضع خارطة سياسية للبلاد ووضع مشروع دستور جديد ينظم مستقبل الجزائر السياسي.