"النجدة يا هوه" في آخر أيامه على مسرح "ثقافة المنوفية"

تواصل فرقة قصر ثقافة السادات لليوم الرابع على التوالي في آخر أيام عرضه، تقديم العرض المسرحي "النجدة يا هوه"، تأليف يحيى جاد، وإخراج محمد جمال سليمان، وذلك في إطار الموسم المسرحي الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة.



وقضى الجمهور سهرته في العرض الرابع وقبل الأخير، بحضور لجنة تقييم العرض سامي طه مدير عام الإدارة العامة للمسرح سابقا، والناقد الفني أحمد هاشم، والناقد الفني يسري حسان، ورئيس إقليم الإسماعيلية وسيناء الثقافي، ولفيف من قيادات المدينة والمثقفين، وقد حظى العرض باقبال جماهيري منقطع النظير.

