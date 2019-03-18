بدء تمرين "الحميمات 10" بين القوات البرية الإماراتية والفرنسية

بدأت فعاليات التمرين العسكري المشترك "الحميمات 10" على أرض دولة الأمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين بمشاركة وحدات من القوات البرية الاماراتية ونظيرتها الفرنسية وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدولتين.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات "وام" أن التمرين يأتى ضمن التمارين العسكرية المشتركة المتعددة الأطراف التي تجريها القوات المسلحة الاماراتية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

ويهدف التمرين الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية، وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الفرنسية، انطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.