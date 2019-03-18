"الشارقة لرياضة المرأة" تعلن تفاصيل بطولة الأندية العربية للسيدات

تشارك مؤسسة "الشارقة لرياضة المرأة"، عبر وفد رفيع المستوى، يضم إلى جانب إدارة وكوادر المؤسسة، عددًا من أعضاء اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية، الذي تنظمه الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي، خلال الفترة من 28 إلى 29 مارس الجاري في القاهرة.



وذكرت ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات رئيس لجنتها التنفيذية ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة - أن المؤسسة تشارك من خلال جلسة بعنوان "التجارب العربية والعالمية في قطاع رياضة المرأة ".

وتستعرض خلالها "ندى النقبي"حرص دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا وإمارة الشارقة خصوصًا على تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي، وتمكينها من خوض غمار المنافسات على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية،عبر مواصلة تهيئة البيئة المواتية، التي تتيح لها إطلاق العنان لقدراتها ومهاراتها.

وفي سياق متصل، قالت ندى عسكر النقبي إن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تنظم على هامش المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة مساء يوم 29 مارس الجاري بهدف التعريف بالدورة الخامسة لبطولة الألعاب للأندية العربية للسيدات،التي تحتضنها الشارقة في العام 2020، برعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي،رئيسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتسعى المؤسسة من خلال المؤتمر الذي يحضره عدد من كبار المسئولين والشخصيات الرياضية المصريين إلى الكشف عن آخر استعدادات تنظيم الدورة الخامسة من الدورة،والأهداف المرجوة، إلى جانب استعراض تفاصيل المنافسات، من أجل تحفيز كل الدول العربية على المشاركة في أكبر حدث رياضي نسائي عربي، فضلًا عن استعراض أبرز إنجازات الدورة الرابعة من الدورة.

كما يتطرق المؤتمر إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر فيما يتعلق بدعم وتعزيز رياضة المرأة، باعتبارها من أهم الدول الداعمة للرياضة النسوية على مستوى العالم العربي، حيث تحرص اللجنة المنظمة على تواجد أكبر عدد من اللاعبات المصريات للمشاركة في منافسات الدورة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ما يرفع من مستوى المنافسات ويرفد البطولة بنخبة من لاعبات الأندية والمؤسسات الرياضية المصرية، ويسهم في اكتساب وتبادل مزيد من الخبرات.

يذكر أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أُنشأت عام 2016 بمرسوم أميري من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،ويهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية،وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة،وتنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي،والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، إضافة إلى ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها، وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وتوفير بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.