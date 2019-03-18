تشيلسي يتقدم بشكوى لـ"يويفا" بعد استهداف أحد لاعبيه عنصريا

تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي بشكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين بعد تعرض أحد لاعبيه لهتافات عنصرية خلال المباراة أمام دينامو كييف الأوكراني في الدوري الأوروبي الاسبوع الماضي.



ولم يحدد تشيلسي هوية اللاعب الذي تعرض لاستهداف عنصري، ولكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه الجناح كالوم هودسون اودوي.



وأشار تشيلسي إلى أن الهتافات العنصرية جاءت من قبل "مجموعة صغيرة من مشجعي دينامو كييف" خلال الدقائق الأخيرة التي انتهت بفوز تشيلسي بخمسة أهداف دون رد في أوكرانيا.



وقال النادي في بيان " ندين بشدة هذا السلوك البغيض"،وأضاف البيان "تم إبلاغ الحكم بالأمر بعد صافرة النهاية وتحدث رئيس وسكرتير النادي مع مندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباشرة بعد

المباراة".



وختم البيان: "نتوقع من اليويفا إجراء تحقيق في هذا الصدد وسوف نتعاون بشكل كاملً".



وفاز تشيلسي على دينامو كييف 8 صفر في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ليصعد لدور الثمانية للدوري الأوروبي في مواجهة سلافيا براج.