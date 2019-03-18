الحزب الجزائري الحاكم: بوتفليقة غير متمسك بالحكم ونحذر من الفوضى

نفى الناطق باسم جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، حسين خلدون، اليوم الاثنين، تمسك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالحكم، محذرا من تداعيات الفوضى التي قد تصيب البلاد.



وقال خلدون إن الشعب مدعو للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، عن طريق الحوار الوطني، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وحذر المسؤول بالحزب الحاكم الذي ينتمي إليه بوتفليقة، من إلغاء المؤسسات القائمة في البلاد، فمثل هذا القرار سيدخل البلاد في نفق مظلم.



وأعلن "بوتفليقة" عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في أبريل المقبل، وإجراء حوار وطني ووضع مشروع دستور جديد.