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الإثنين 18/مارس/2019 - 06:02 م

جامعة كفر الشيخ توقع مذكرة تفاهم مع جمعية سنغافورية للتعاون العلمي والثقافي

جامعة كفر الشيخ توقع
محمد المصري
dostor.org/2557478

وقعت جامعة كفر الشيخ، مذكرة تفاهم بين مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها وجمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة، وذلك خلال لقاء الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، ووفد من سنغافورة لمناقشة سبل التعاون العلمي والثقافي مع جامعة كفر الشيخ.

وضم الوفد السنغافوري 20 عضو برئاسة رئيس جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة الدكتور محمد حسبي أبو بكر، ومدير المركز التعليمي التابع للجمعية الدكتور محمد حسين مطلب، ومستشار ومدير قسم الترجمة آندي عبدالقادر آندي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشتركة بين الجامعات في مختلف التخصصات، وتوقيع اتفاقيات تعاون علمي وثقافي مشترك.

وكشف رئيس جامعة كفر الشيخ أنه تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها وجمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة في إطار جهود الجامعة لنشر اللغة العربية في الدول الآسيوية.

وأضاف "القمري" انه تم خلال اللقاء الاتفاق على دعم التعاون مع جامعة كفر الشيخ في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب وتنظيم اللقاءات العلمية وتبادل المعلومات والخبرات والتبادل الطلابي.

وأوضح أن الوفد الزائر أطلع على المقومات التعليمية والبحثية بالجامعة، كما تم مناقشة فرص التعاون بين الباحثين من الطرفين في مشاريع بحثية مشتركة وعقد ورش عمل مشتركة لتبادل الخبرات في مختلف التخصصات العلمية.

جامعة كفر الشيخ توقع مذكرة تفاهم مع جمعية سنغافورية للتعاون العلمي والثقافي
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