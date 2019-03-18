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الإثنين 18/مارس/2019 - 05:59 م

انتهت الانتخابات وبدأت الصراعات.. تشكيل هيئة مكتب "الصحفيين" أول تحد أمام النقيب الجديد

انتهت الانتخابات
وليد صلاح
dostor.org/2557475

رغم انتهاء انتخابات نقابة الصحفيين، إلا أن أصداء المعركة الانتخابية لم تنته بعد، فخلال الأيام المقبلة سيكون نقيب الصحفيين الجديد الدكتور ضياء رشوان على موعد مع أول الاختبارات لإظهار القدرة على لم الشمل؛ فالصراع على مناصب هيئة المكتب قد بدأ منذ اليوم التالي للانتخابات.

ويتردد بين أوساط الصحفيين، والمقربين من أعضاء المجلس الفائزين الحديث عن عزم محمد شبانة المطالبة بموقع السكرتير العام، مدعومًا من الزملاء خالد ميري ومحمد يحيي يوسف، في مواجهة جمال عبدالرحيم، المدعوم من الزملاء عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، فيما ينوى خالد ميري الاحتفاظ بمنصب رئيس لجنة القيد ووكيل أول النقابة، وهو ما يسعى إليه أيضًا هشام يونس، أما الزميل محمود كامل والحاصل على أعلى الأصوات فكل الاتجاهات تشير إلى توليه لجنة الحريات، واتجاه لدعم محمد يحيي يوسف في رئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة بديلًا للزميل أيمن عبد المجيد.

كما أن المقعد الثالث في لجنة القيد يشهد حالة من الجدل حوله، فهناك مطالب بأن يدخل أحد الأسماء الثلاثة لعضوية اللجنة وهم "عمرو بدر- محمد سعد عبد الحفيظ – محمود كامل"، بديلًا للزميل إبراهيم أبوكيلة والذي لم يترشح بالانتخابات المنتهية، ومن المتوقع أن يوجه النقيب خلال الأيام القليلة المقبلة الدعوة لأول انعقاد لمجلس النقابة بتشكيله الحالي.

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